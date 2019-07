Menino costura gravatas-borboleta para cães e gatos que estão em abrigos nos EUA

17/07/2019 | 16:34



O americano Darius Brown uniu seu amor pelos animais com suas habilidades em moda e costura para ajudar cães que estão na fila de adoção nos EUA. O jovem começou a criar coleiras no formato de gravata-borboleta de diferentes estampas e passou a doar algumas para abrigos de animais.

"As pessoas interessadas em adotar vão ver os cachorros vestidos com gravata-borboleta, bonitos e elegantes, e não vão resistir a levá-los para casa", disse o garoto, em entrevista ao site The Dodo.

Darius começou a se interessar pela causa animal quando soube do resgate de cachorros e felinos em meio aos destroços deixados pelos furacões Harvey e Irma, que atingiram o Texas e a Flórida, respectivamente. O menino customizou os itens e doou para as instituições de resgate, a fim de ajudá-las a encontrar lares para os animais.

Veja abaixo os modelos:

Apesar de seu apego pelos pets, Darius não tem animais de estimação, pois os donos do local onde mora não permitem. Ele sonha em ter sua própria casa para criar um dálmata, um golden retriever e um dachshund.

O trabalho de Darius fez sucesso na internet e hoje ele possui mais de 47 mil seguidores no Instagram. A repercussão o levou a criar a Beaux & Paws, uma pequena empresa de confecção de gravatas-borboleta que, de acordo com o jovem, recebe pedidos do mundo todo: