Bolsonaro: 'É importante buscar solução para Venezuela, até Evo se posicionou'

17/07/2019 | 16:27



O presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer sinalizações positivas em relação ao presidente da Bolívia, Evo Morales. Em conversa com jornalistas após a Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, Bolsonaro comentou que "até Evo Morales" apontou que é necessário buscar uma solução para a questão da Venezuela.

Segundo o presidente, não ficou surpreso com o posicionamento de Morales, uma vez que o chefe de Estado boliviano já havia dados sinais positivos quando decidiu prender o italiano Cesare Battisti.

"É muito importante buscar solução para a Venezuela e evitar que apareça uma nova Venezuela aqui na América do Sul. E até o Evo Morales também fez uma nota se posicionando de maneira até contundente", completando: "Não (me) surpreendeu porque ele já deu indicativo quando liberou o Cesare Battisti para a Itália."

Bolsonaro, que assumiu a presidência pro-tempore do Mercosul, reconheceu que, ao assumir o cargo de presidente da República, tinha um discurso "de completo afastamento, pelo viés ideológico".

"Eu como parlamentar não sonhava com a presidência e sempre batia no Mercosul por causa desse viés. Eu chegando, a equipe econômica também ditada por mim, com propósito de buscarmos o comércio e não a questão de uma grande pátria bolivariana, nós redirecionamos o Mercosul", disse.