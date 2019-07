Turquia mina compromisso com Otan ao comprar sistema de defesa russo, dizem EUA

17/07/2019 | 16:17



A Casa Branca emitiu comunicado nesta quarta-feira no qual critica a decisão da Turquia de comprar um sistema de defesa aérea S-400 da Rússia. Para o governo dos Estados Unidos, isso impossibilita a venda dos aviões americanos F-35 para os turcos. Além disso, a administração do presidente Donald Trump acusa a Turquia de "minar seus compromissos com todos os aliados da Otan", a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), com sua atitude.

Os EUA dizem que a Turquia tem sido uma parceira e aliada da Otan há mais de 65 anos. Para os americanos, o compromisso da Otan inclui não utilizar sistemas russos. "Os Estados Unidos ainda valorizam grandemente nossa relação estratégica com a Turquia", afirma a Casa Branca. A nota lembra ainda que há relações militares próximas entre americanos e turcos e que isso continuará, mas ressalva que será levada em conta a questão da presença do sistema S-400 na Turquia.