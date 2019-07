Com chileno, Marcelo Demoliner vence estreia na chave de duplas na Suécia

17/07/2019 | 15:38



Depois de uma boa campanha em Wimbledon, onde chegou às oitavas de final com o indiano Divij Sharan, o tenista brasileiro Marcelo Demoliner se juntou ao chileno Nicolás Jarry para a disputa da chave de duplas do ATP 250 de Bastad, disputado em quadras de saibro na Suécia, e se deu bem na estreia. Nesta quarta-feira, os dois derrotaram a parceria formada pelo uruguaio Pablo Cuevas e pelo argentino Guillermo Durán por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 4/6 e 10 a 7 no match tie-break, após 1 hora e 22 minutos.

Cabeça de chave número 2, a dupla do gaúcho com o chileno já sabe quem enfrentará nesta quinta-feira nas quartas de final. Será contra o espanhol Pablo Carreno Busta e o português João Sousa, que na terça avançaram ao baterem o monegasco Romain Arneodo e o bósnio Damir Dzumhur.

"Foi uma boa vitória, ganhar do Cuevas independente do parceiro dele é uma grande vitória. Ainda não estou super entrosado com o Jarry. Fazia alguns anos que não jogávamos juntos, jogamos alguns challengers juntos no passado. Amanhã (quinta-feira) temos outro jogo duro, chave complicada, mas vamos com tudo", disse Demoliner, atual 52.º no ranking individual de duplas da ATP.

Antes de estrear na chave de duplas, Jarry entrou em quadra pelas oitavas de final de simples e avançou ao derrotar o local Mikael Ymer por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Seu rival nas quartas será o francês Jeremy Chardy, que evitou um duelo chileno ao bater Cristian Garin, cabeça 1 em Bastad, com um duplo 6/4.

FEMININO - Não foi Demoliner que representou o Brasil nas quadras pelo mundo nesta quarta-feira. No Torneio de Bucareste, na Romênia, Laura Pigossi e a italiana Giorgia Marchetti foram derrotadas na estreia pelas anfitriãs Irina Camelia-Begu e Raluca Olaru, principais cabeças de chave da competição, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.