Banda Mato Seco lança documentário

Miriam Gimenes



18/07/2019 | 07:28



Os integrantes da banda Mato Seco, de São Caetano, estão percorrendo o Velho Continente. É que iniciaram há pouco turnê por lá – sábado se apresentam em Londres (Inglaterra) –, e a viagem só terminará no dia 1º de setembro, em Portugal. Para os fãs que não podem acompanhar esses shows in loco, eles deram um jeito de deixá-los atualizados: acabam de lançar em seu canal do YouTube o documentário EuroTour 2019.

Neste registro a banda vai compartilhar fotos e vídeos de bastidores, shows e passeios que farão nos dois meses de turnê. A primeira parte da produção já está no ar e mostra cenas da passagem da banda por Espanha e Portugal, onde se apresentou no Musa Cascais, um dos maiores festivais do verão europeu. Eles passarão também pela Irlanda.

A banda, composta por Rodrigo Piccolo (vocal e guitarra), Eric Oliveira (guitarra), Osvaldo Ciziniaukas Jr. (contrabaixo), João Paz (órgão e piano), Tiago Rezende (bateria),Carlos Eduardo Gonçalves (percussão e voz) e Mauro Peres (percussão e voz), surgiu em 2002, em São Caetano.

Com filosofia que prega a paz e a resistência, o Mato Seco conquistou público fiel. Seus vídeos têm 17 milhões de visualizações, são 106 mil inscritos no YouTube e 770 mil seguidores nas redes sociais.