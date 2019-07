Bruna Marquezine critica companhia aérea e usa casaco do ex-namorado de uma Kardashian

17/07/2019 | 15:11



Bruna Marquezine resolveu usar as suas redes sociais nesta quarta-feira, dia 17, para alfinetar uma companhia aérea, a Delta. A artista que está em Los Angeles, nos Estados Unidos comentou nos Stories que era para o avião decolar as 23h32, mas por conta de uma falha mecânica, ela só vai conseguir embarcar as 11h40, do dia seguinte.

Delta nunca mais. Essa é a terceira experiência terrível que eu tenho com eles em um mês. O voo era às 23h23. De ontem! Quando já estávamos na pista, um problema mecânico dentro da cabine foi detectada. Falaram que consertariam provavelmente até às 2h. Pediram para que todos saíssem da aeronave. Depois de um bom tempo, veio a notícia que o problema tinha sido resolvido, mas o horário dos pilotos tinha excedido e teríamos que esperar por outros pilotos. O voo foi adiado para às 9h. Quem não quisesse remarcar o voo poderia pegar um voucher pra ir pra um hotel, sem as suas malas, mas precisaria estar no aeroporto antes das 7h. Já era quase 4h, então a maioria dos passageiros escolheu ficar no aeroporto. Às 6h nos informaram que o voo foi adiado novamente e só sai as 11h. Estamos torcendo para que não atrase ainda mais.

Parece que a morena não está tendo dias muito fáceis, não é mesmo? O chá de cadeira do aeroporto pode até ser cansativo, mas por outro lado, na noite anterior Bruna Marquezine foi flagrada no banco de carona do carro de Younes Bendjima, ex-namorado de Kourtney Kardashian. Lembrando que o blusão que a atriz estava usando é o mesmo que o modelo apareceu utilizando. Será que eles trocando perfumes?