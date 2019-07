Luana Piovani e Paulinho Vilhena reatam o affair em Portugal

17/07/2019 | 14:11



Luana Piovani está aproveitando bem a sua fase solteira! A apresentadora, que tem sido alvo de rumores de affairs com diversos homens após o fim de seu casamento com Pedro Scooby, parece que está revivendo seu romance com Paulinho Vilhena! Pois é, segundo informações do colunista Leo Dias, a apresentadora realizou sua Festa da Lua em Lisboa, Portugal, na madrugada dessa quarta-feira, dia 17, e terminou a noite acompanhada do ex-namorado.

O jornalista alega ter imagens exclusivas do casal em que é perceptível o clima de romance entre os dois, com Luana bem carinhosa e despreocupada em esconder a proximidade com Paulinho.

Procurada, Luana não respondeu as mensagens, mas Paulinho, ao ser questionado se ambos haviam voltado, informou:

Apenas um reencontro lisbonense.

Ao assistir ao vídeo que traz essas imagens do suposto casal, Paulinho ainda reforça:

Um lindo reencontro.

Após esse flagra, uma fã de Luana criticou nas redes sociais uma possível volta do casal, já que Vilhena declarou em uma antiga entrevista que Luana foi a única ex-namorada que ele não amou. Como resposta, a loira defendeu o ex, dizendo que sempre gostou dele e que a realidade vivida com Paulinho sempre foi bem diferente do que declarado por ele no passado.

Lembrando que ambos tiveram um breve romance em 2002 e, dois anos depois, se reencontraram novamente no Carnaval.