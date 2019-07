André Bankoff entrega que já ficou com Anitta: - Umas quatro vezes

17/07/2019 | 14:11



Eita! O ator André Bakoff, que está no ar em Jezabel como o rei Acabe, revelou em bate-papo com Antonia Fontenelle no YouTube, que já ficou com a cantora Anitta. O breve affair aconteceu em 2015, quando ele conheceu a cantora e protagonizou ao lado dela o videoclipe da música Deixa ele Sofrer.

- Peguei. Aconteceu, fui lá, fiz e tal... Ficamos umas quatro vezes no total. Não foi muito, assumiu ele para a surpresa de Fontenelle.

O galã também foi só elogios para a cantora:

- Ela é gente boa, queridaça, superprofissional, bem louvável... A gente fez o clipe, depois a gente conversou e aí rolou.., relembrou ele, dizendo que fez o mesmo que Antonia Fontenelle, que também ficou com Eduardo Costa depois de participar de um clipe do sertanejo.

Atualmente, Anitta está relacionando com Pedro Scooby, enquanto André namora há um ano Bárbara Neudine, que é estudante de medicina. Na época do clipe, André chegou a compartilhar uma foto com Anitta e na legenda escreveu: Essa garota...é um furacão... Rs!