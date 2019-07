Com Zé Roberto, São Paulo e Barueri anunciam parceria para time de vôlei feminino

17/07/2019 | 13:24



O São Paulo e o Barueri Volleyball Club anunciaram nesta quarta-feira que firmaram uma parceria para a participação na Superliga Feminina na temporada 2019/2020. A equipe vai ser comandada por José Roberto Guimarães, o treinador da seleção brasileira feminina.

Zé Roberto já estava à frente do time de vôlei de Barueri, que iniciou as suas atividades em outubro de 2016. A equipe venceu a Superliga B, a divisão de acesso em 2017, e também foi vice-campeão paulista em 2018. Além disso, ficou em quarto e quinto lugar, respectivamente nas duas últimas temporadas da Superliga.

A parceria com o São Paulo confirma o aumento dos investimentos da equipe do Morumbi nos esportes olímpicos. O clube passou a contar com uma equipe de basquete masculino, sendo vice-campeão da última edição da Liga Ouro. E participará do próximo campeonato do NBB, a elite da modalidade no País.

A participação do São Paulo aumenta a presença de clubes de futebol na Superliga Feminina na próxima temporada. O Fluminense já vinha participando do torneio, enquanto o Flamengo conseguiu o acesso através da Superliga B. Na versão masculina, o Cruzeiro é uma das forças. O Botafogo subiu de divisão na temporada passada e o América Mineiro firmou parceria com o Montes Claros para disputar a competição.

A apresentação da parceria entre São Paulo e Barueri está marcada para a próxima sexta-feira, às 16 horas, no Morumbi. Estarão presentes o diretor geral do clube social, Carlos Belmonte, além de Zé Roberto e jogadoras.