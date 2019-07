Novo MINI John Cooper Works GP é testado em pista icônica da Alemanha

Maria Beatriz Vaccari



A terceira geração do MINI John Cooper Works GP foi testada na icônica pista de Nürburgring-Nordschleife, na Alemanha. A previsão é de que o veículo passe por mais provas e retoques ao longo dos próximos meses, já que a fabricação, limitada a três mil unidades, está programada para 2020.

Segundo a fabricante, o novo esportivo top de linha já conta com tempos de volta pelo circuito que estão quase meio minuto abaixo do recorde estabelecido pelo seu antecessor. A geração anterior (segunda geração) do MINI John Cooper Works GP definiu o benchmark em Nürburgring-Nordschleife com um tempo de volta de 8’23’’. O protótipo do novo MINI John Cooper Works GP (terceira geração) passou pelo lendário “Inferno Verde” em menos de oito minutos.

O novo modelo da montadora britânica é equipado com um motor MINI TwinPower Turbo de quatro cilindros, que entrega mais de 300 cavalos. Amplas entradas de ar, grandes rodas de liga leve, design distinto dos spoilers (dianteiros e traseiros) e aerofólio de teto são algumas das características marcantes do carro. Vale destacar que o modelo testado na Alemanha estava camuflado.

MINI John Cooper Works GP

Foto: Divulgação