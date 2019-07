Como aproveitar Punta del Este de bicicleta

Redação



17/07/2019 | 13:18

Na hora de conhecer uma cidade, algumas pessoas optam por passear a pé ou até mesmo de bicicleta. Quem já foi a Copenhague (Dinamarca), Amsterdam (Holanda) ou Paris (França), cidades com boas ciclovias e atmosfera amigável para circular de bike, sabe bem o que é isso. Para os viajantes da América do Sul, aproveitar Punta del Este de bicicleta é uma boa opção para explorar o Uruguai.

Com suas ruas planas, orlas deliciosas e seus generosos calçadões, onde convivem passantes, cachorreiros, joggers, bikers e os moradores, o local é uma boa opção para apreciar o tradicional chimarrão ao final da tarde.

A dica é começar pela própria orla e seguir admirando atrativos ícones ao longo do percurso. As bikes podem ser alugadas ou retiradas no próprio hotel. O Enjoy Punta del Este, por exemplo, oferece bicicletas gratuitamente aos hóspedes.

Punta del Este de bicicleta

Divulgação Leão marinho, no porto de Punta del Este

Porto

É muito divertido passear pelo Porto e ver alguns leões marinhos loucos para ganhar um petisco. Isso acontece porque ao entorno ficam as peixarias da cidade, e é comum turistas pedirem aos vendedores um pedacinho aqui e ali para alimentar estes simpáticos e barulhentos animais.

Divulgação La mano é uma icônica escultura de Punta

La Mano

A escultura famosa de Mario Irarrázabal, que representa a união dos povos sul-americanos, é parada obrigatória para bons cliques e poses entre os dedos da gigantesca mão cravada na areia.

Divulgação Farol de Punta del Este

Farol de Punta del Este

O Farol, construído em 1860, fica em uma curiosa esquina de onde se encontram “quatro mares”. Dali se vê rio e mar por todos os lados.

Diz a lenda que este farol guarda forte energia magnética, fazendo com que todos que estão por ali tenham uma boa noite de sono. O que é bem-vindo depois de algumas horas de pedalada.

Divulgação Igreja da Virgem da Candelária, em Punta

Igreja de Nossa Senhora da Candelária

Esse ponto também rende belos cliques graças à fachada azul-claro da Igreja da Virgem da Candelária. Fundada em 1911, ela tem um interior intimista e convidativo, apesar da simplicidade.

Divulgação Porto de Punta del Este

