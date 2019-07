Walt Disney World anuncia abertura de novo teleférico

Redação



17/07/2019 | 13:18

O Walt Disney World Resort, em Orlando, nos Estados Unidos, anunciou a data da abertura de novo teleférico, o Disney Skyliner. Os bondinhos personalizados irão transportar os visitantes a partir do dia 29 de setembro. O meio de transporte levará a galera do Disney’s Hollywood Studios e do Epcot para quatro hotéis do resort: Disney’s Art of Animation Resort, Disney’s Caribbean Beach Resort, Disney’s Pop Century Resort e o novo Disney’s Riviera Resort (com inauguração prevista para dezembro de 2019).

Com vistas panorâmicas de resorts e parques temáticos, o Disney Skyliner oferece diversão até o destino, assim como os outros meios de transportes do complexo. Algumas gôndolas do teleférico têm ilustrações baseadas em filmes, atrações e personagens da Disney.

