Airbnb coloca casas a US$ 11 por noite para comemorar 50 anos do homem na lua

Da Redação, com assessoria



17/07/2019 | 13:18

Para comemorar o 50º aniversário do pouso da Apollo 11 na lua, cinco casas que parecem ser de outro mundo estarão disponíveis para reserva no Airbnb por US$ 11 por noite – mais impostos e taxas aplicáveis – para uma seleção limitada de datas durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro. As reservas poderão ser realizadas no dia 20 de julho, à partir das 8h.

De uma réplica de uma nave espacial a um disco voador, confira as casas que farão parte da ação (todas as imagens são do Airbnb):

– Nave espacial Apollo 11, Pukaki, na Nova Zelândia

Disponibilidade: de 13 a 15 e de 27 a 29 de setembro de 2019

Pronto para decolar! Aqui está a sua chance de ficar em uma réplica da Apollo 11. Peter, o anfitrião, construiu esta cápsula do zero! Agradeça ao universo a oportunidade de estar em uma casa única, que tem tudo para suprir suas necessidades, e que ainda te dá a possibilidade de deitar na cama e contemplar o espaço estrelado logo acima, imaginando um voo intergaláctico. Aproveite a beleza do pôr-do-sol e, durante o dia, curta uma caminhada perto do Monte Cook.

– Observação de estrelas além da imaginação, Twentynine Palms, na Califórnia

Disponibilidade: de 9 a 11 e de 16 a 18 de agosto de 2019

Houston, nenhum problema por aqui! Combinando arte e ciência de um jeito fantástico, esta casa é um portal de entrada para a galáxia. Um refúgio privativo com luzes solares que iluminam a entrada da elegante cabine e um quarto que funciona como um portal mágico para observar estrelas — perfeito para assistir chuvas de meteoros.

– OVNI, disco voador futurista, Redberth, no Reino Unido

Disponibilidade: de 27 a 29 e de 4 a 6 de outubro de 2019

É um pássaro? É um avião? Não! É um disco voador! Observe como outras formas de vida viajam pelo espaço e dormem nesta réplica de nave espacial equipada com camas, uma área de jantar e até mesmo jogos clássicos para entretenimento. É uma estadia que, com certeza, estará muito além do mundo que conhecemos!

– Acampamento lunar: um retiro em Joshua , Joshua Tree, na Califórnia

Disponibilidade: de 16 a 18 de agosto de 2019 e de 6 a 8 de setembro de 2019

Viajantes que desejam uma estadia totalmente fora do radar vão adorar este retiro lunar. Aproveite a fartura em comodidades, como academia, rede, fogueira e churrasqueira, enquanto observa as constelações cintilantes. Perfeita para relaxar, explorar e inovar, esta casa também é autossustentável, alimentada inteiramente por painéis solares.

– Aeronave única e isolada do resto do mundo, Escócia, no Reino Unido

Disponibilidade: de 24 a 26 de outubro de 2019 e de 21 a 23 de novembro de 2019

Localizado numa ilha pitoresca, este espaçoso dirigível é uma verdadeira obra de arte. Este refúgio sustentável tem todas as comodidades que você poderia esperar — de máquina de café expresso a lareira interna. Pegue um cobertor aconchegante e relaxe no convés observando a Ursa Maior ou o Cinturão de Órion — você vai se sentir como se estivesse em outro planeta.

