Dia Mundial do Emoji: descubra os significados das figurinhas e veja curiosidades sobre elas

Da Redação



17/07/2019 | 13:18

Hoje (17) é comemorado o Dia Mundial do Emoji – #WorldEmojiDay. Criados na década de 1990, no Japão, e consideradas linguagem universal do mundo digital, as figurinhas são usadas para expressar os mais diversos sentimentos e emoções.

Para celebrar a data, a Apple e o Google anunciaram dezenas de novos emojis. Entre eles, animais como flamingo, orangotango e uma preguiça super charmosa. Para quem curte as figurinhas de comida, logo waffle, falafel e alho estarão disponíveis.

Representatividade também foi tópico importante na criação dos novos emojis. As empresas lançarão figurinhas de casais com mais variedade de tons de pele, personagens de gênero neutro, além de um novo cão-guia, cadeiras de rodas, aparelhos auditivos e próteses de membros.

Outra empresa que não deixou a data passar em branco foi a NASA, que usou emojis para celebrar o 50º aniversário do homem na lua, com a Apollo 11:

Queridinhos da internet

Em comemoração a esse grande dia – e aos novos emojis que devem chegar em breve nos dispositivos iOS e Android –, o 33Giga fez um compilado de curiosidades sobre os emojis. Na galeria a seguir, você vai descobrir o real significado das figurinhas (um trabalho bem legal do site Emojipedia), como elas eram há 10 anos e as suas principais diferenças nas plataformas Apple, Google, Microsoft e Samsung: