Sua identidade está protegida no FaceApp?

Da Redação, com assessoria



17/07/2019 | 13:18

Recentemente, as redes sociais foram tomadas por diferentes fotos dos usuários empolgados em verem como ficarão mais velhos. O motivo? O FaceApp. O aplicativo para Android e iOS tem um filtro especial que envelhece qualquer pessoa em muitos anos.

Mas até que ponto a empolgação com o app pode prejudicar a privacidade dos usuários? E o quão seguros são os app que utilizam reconhecimento facial? Pensando nisso, a Kaspersky analisou o app e, quanto ao FaceApp em si, não identificou nada malicioso. “A foto é enviada para os servidores que fazem a modificação e enviam de volta para o usuário. Tudo muito normal”, explica Fabio Assolini, analista sênior de segurança da Kaspersky.

Já em relação à privacidade, para o especialista essa é a única e a mais importante questão envolvendo apps desse tipo. “Cerca de 64% dos brasileiros não leem as condições de um app antes de baixá-lo e esquecem de pensar sobre como seus dados podem ser utilizados, ignorando as configurações de privacidade. No caso do FaceApp, por utilizar Inteligência Artificial para fazer as modificações a partir do reconhecimento facial, a empresa dona da aplicação pode vender essas fotos para outras empresas, além desses dados poderem facilmente cair nas mãos de cibercriminosos e serem utilizados para falsificar identidades”, afirma Fabio.

O reconhecimento facial, assim como a biometria, tem sido constantemente utilizado como forma de autenticação. Porém, é preciso ter cautela ao optar por compartilhá-los sem pensar. “Temos que entender essas novas maneiras de autenticação como senhas, já que qualquer sistema de reconhecimento facial disponível a todos pode acabar sendo usado tanto para o bem quanto para o mal”, finaliza.

Ao baixar apps, a Kaspersky recomenda que os usuários:

• Tenham certeza que o aplicativo é de confiança e está nas lojas oficiais;

• Leiam os termos de privacidade dos apps, com o objetivo de entender quais informações são solicitadas;

• Entendam o reconhecimento facial como uma senha – não saia utilizando em todos os lugares;

• Sempre verifiquem quais permissões são solicitadas, como login associado à uma conta existente em determinada rede social.