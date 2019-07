Sylvester Stallone tenta fazer post fofo com as filhas, mas é zoado e ganha chifrinhos em vídeo

17/07/2019 | 13:10



Sylvester Stallone encantou ou seus seguidores do Instagram ao publicar um vídeo ao lado das filhas, Sophia e Sistine, e da esposa, Jennifer. A intenção do ator era apresentar para as filhas uma música romântica dos anos 1970 - I'll Be There, do grupo Spinners - mas ele acabou sendo zoado pelas meninas e ganhou chifrinhos e um dedo no nariz! Uma comédia, não é?

No vídeo, Stallone conta que essa era uma de suas músicas preferidas de antigamente e que a banda era muito boa. Entretanto, Sophia e Sistine não prestaram muita atenção na canção e começaram a brincar com o pai. No final, todo mundo entra na onda das garotas, de 22 e 21 anos de idade, respectivamente, e dançam e se divertem com a câmera.

As filhas de Sylvester Stallone ainda surpreenderam com uma selfie poderosa publicada no Instagram de Sistine. Ela posou ao lado de Sophia e da outra irmã, Scarlet, e as três fizeram o maior sucesso na internet.