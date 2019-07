Após passar por cirurgia, Lucas Lucco tranquiliza fãs: Sigo de molho

17/07/2019 | 13:11



Lucas Lucco teve que cancelar um show e passar por uma cirurgia, após sofrer uma lesão no peito. Agora, por meio de seu Instagram, o cantor tranquilizou seus fãs, afirmando que já está bem melhor! Em foto postada na rede social, ele aparece ao lado da namorada, Lorena Carvalho, e manda o seguinte recado:

Passando para dizer que por aqui está tudo bem! Obrigado a todos pela preocupação e mensagens de carinho! Sigo de molho conforme recomendações médicas, mas como vocês podem ver, muito bem amparado!, escreveu, junto com um agradecimento aos médicos que estão cuidando dele.

Dentre os comentários, famosos deixaram desejos de melhora ao cantor:

Logo logo você estará inteiro, meu amigo!, escreveu Padre Fábio de Melo.

No clique, Lucco aparece com um curativo no peito e uma tipoia, para dar apoio ao seu braço. Ele ficará de repouso por alguns dias, antes de retomar a agenda de shows.