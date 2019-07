Diadema no Consórcio

Do Diário do Grande ABC



17/07/2019 | 11:05



É auspiciosa a informação de que o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), pretende encaminhar para a Câmara, tão logo encerrado o recesso legislativo, em agosto, projeto de lei destinado a reintegrar a cidade ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. O fortalecimento da entidade, cuja unidade ficou abalada nos últimos anos por divergências políticas, é importantíssimo para que a região seja respeitada nas esferas estadual e federal. Que São Caetano, outra das desgarradas, não tarde a seguir o exemplo diademense – assim como já fez Rio Grande da Serra, ainda em abril.

Secretário-executivo do Consórcio, Edgard Brandão, a propósito do discurso afinado dos prefeitos em torno da batalha para trazer ao Grande ABC o centro de ferramentaria idealizado pelo Ministério da Economia, no que pode ser considerada a pauta prioritária do momento, sintetizou à perfeição a importância da entidade. Para ele, em entrevista concedida à equipe de reportagem deste jornal, a região se destacaria diante de quem vai tomar a decisão se os sete chefes de Executivo fossem juntos a Brasília para pleitear o investimento. Está corretíssimo. Afinal, a união faz a força.

O alinhamento dos prefeitos em torno do projeto de implantação do centro de ferramentaria certamente pesará na escolha do endereço. Não é para menos. Tanto mais seguro, para a União, destinar o investimento à região cujas lideranças políticas estejam irmanadas para o enfrentamento de entraves burocráticos que, porventura, possam aparecer durante a execução do plano.

Entusiasta do congraçamento dos prefeitos do Grande ABC e da importância do Consórcio Intermunicipal na obtenção de projetos e programas estaduais e federais capazes de induzir o desenvolvimento econômico e social das sete, cidades, este Diário vê com otimismo o passo dado por Diadema para reocupar o assento na entidade, da qual nunca deveria ter se afastado. Que a conquista do centro de ferramentaria seja o primeiro fruto da reunificação de forças. Muitas outras estão na fila.