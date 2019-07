Anitta fala sobre relação com Pabllo Vittar: - Não somos amigas

17/07/2019 | 10:11



Anitta não quer saber mais de rivalidade com Pabllo Vittar. Em entrevista ao site colombiano Shock, a cantora confessou que as duas não são mais amigas, no entanto, mostrou que continua respeitando o trabalho de Pabllo e ainda relembrou a parceria que fizeram juntas.

- Pabllo vittar foi parte da minha vida, hoje em dia não somos mais amigas, mas eu admiro seu trabalho e admito que tudo que passamos em nossa carreira juntas foi muito especial e muito bonito, disse ela.

No bate-papo, Anitta ainda falou sobre a relação que possui com outros artistas. Quando foi questionada sobre Madonna, com quem lançou a música Faz Gostoso, Anitta também demonstrou admiração e carinho pela rainha do pop:

- Para mim foi uma experiência inesquecível e muito especial, porque toda minha vida cresci escutando sobre a importancia dela para a liberdade sexual das mulheres. Passava um filme na minha cabeça quando estávamos juntas, lembrou ela.

A beldade também foi perguntada sobre Shakira, Alesso, Caetano Veloso, Becky G entre outros grandes nomes da música. Mas foi sobre J Balvin que Anitta demonstrou mais carinho:

- J Balvin é como se fosse sangue do meu sangue! Sou muito grata por tudo o que ele fez por mim, na vida, não só na carreira, mas na vida pessoal também. Amo como um irmão, finalizou.

Recentemente, Pabllo Vittar ironizou os rumores de que faria uma parceria com Anitta. Segundo o colunista Leo Dias, a cantora debochou quando foi questionada se já havia encontrado com a funkeira: - Ainda não a vi. Estou louca para encontrar. Ela está bonita? Quero ver, teria dito a cantora.

A beldade, aliás, continua dando o que falar por causa de seus cliques ousados no Instagram. Na foto mais recente, Pabllo impressionou os seguidores ao aparece com uma calcinha fio-dental.