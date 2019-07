Pharrell Wiliams elogia casamento de Meghan Markle e duquesa cutuca a mídia: - Eles não facilitam

17/07/2019 | 10:11



Lembra que Meghan Markle e príncipe Harry compareceram à première de O Rei Leão em Londes no último domingo, dia 14? Pois além de ter batido um papo com Beyoncé sobre maternidade, a Duquesa de Sussex também conversou com outras celebridades durante o evento - e até fez uma espécie de desabafo!

Meghan e Harry foram filmados pelo site ITV durante uma conversa com o cantor Pharrell Wiliams, em que ele elogia o matrimônio do casal.

- Estou muito feliz pela união de vocês. O amor é incrível. É lindo. Nunca dê isso como certo, mas o que isso significa no dia de hoje, só quero que vocês saibam que é muito significativo para vários de nós. De verdade. É significativo. Nós celebramos vocês.

Meghan, então, disse:

- Obrigada! Eles não facilitam.

A frase foi entendida, por muitos, como uma indireta aos tabloides britânicos que têm constantemente criticado Meghan e Harry após o casamento e o nascimento do filho dos dois, Archie Harrison.

De acordo com a revista People, em outro momento, enquanto conversava com o ator Billy Eichner, Meghan ainda teria contado que estaria tendo um vale night ao lado do marido - ou seja, um dia só para os dois, sem o filho. Parece que o casal ainda está tentando se adaptar ao nascimento do novo membro da família, né?