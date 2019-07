Beyoncé lança clipe emocionante de Spirit ao lado da filha, Blue Ivy

17/07/2019 | 10:11



O Rei Leão será lançado aqui no Brasil e em vários outros países do mundo nesta quinta-feira, dia 18. E junto com o longa, Beyoncé, a dubladora da leoa Nala, lançou também o clipe de Spirit. A música fará parte do álbum The Lion King: The Gift, um compilado de músicas feitas por artistas negros e africanos, e inspiradas no filme, e que tem curadoria da própria Queen Bey.

O clipe foi lançado na última terça-feira, dia 16, e confirmou um rumor que circulava na web sobre a participação de Blue Ivy. Sim, a filha mais velha de Beyoncé e Jay-Z faz uma pontinha no vídeo, usando um look combinado com o da mãe. Lembrando que o clipe teve cenas gravadas no Grand Canyon, ponto turístico que se localiza nos Estados Unidos.

O álbum The Gift será lançado nesta sexta-feira, dia 19, e além de artistas africanos, também contará com nomes famosos da música negra, como Jay-Z, Kendrick Lamar, Pharrell, Childish Gambino - alter ego musical do ator Donald Glover - e até mesmo Blue Ivy! Ela já tem tudo para ser uma mini diva, né?