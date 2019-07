Marina Ruy Barbosa tem o Instagram hackeado pela segunda vez e faz alerta: Não cliquem nos links

17/07/2019 | 10:11



Que azar! Pela segunda madrugada seguida, Marina Ruy Barbosa teve seu Instagram invadido por hackers. A atriz foi alertada pelos seguidores e fãs através do Twitter e logo tratou de responder que estava ciente de que, mais uma vez, perdeu o acesso ao seu perfil na rede social, onde possui mais de 33,3 milhões de seguidores.

Marina, por volta de duas horas da manhã aí no Brasil, você postou um Stories que estava indo pra casa, aí 40 minutos depois começaram as postagens estranhas!, disse um seguidor.

Na madrugada desta quarta-feira, dia 17, atriz respondeu:

Exato!!!

E depois alertou:

Não cliquem nos links que estão postando no meu Instagram, disse ela.

A atriz ainda recebeu sugestões de como proteger a conta, mas ela explicou que já havia ativado um método de segurança do aplicativo:

Eu refiz isso hoje, mas não sei o que aconteceu, escreveu.

A assessoria de imprensa da atriz afirmou que ainda não conseguiu entrar em contato com ela, mas acredita que seja uma falha de segurança do Instagram, já que a invasão aconteceu novamente por volta do mesmo horário.

Como você acompanhou, Marina perdeu o acesso à página, que passou a fazer postagens divulgando links falsos para a doação de aparelhos eletrônicos aos seguidores. A ruiva só voltou a ter acesso ao perfil por volta das 15 horas da última terça-feira, dia 16:

Muito plena depois de trabalhar até 3 da manhã, sair do trabalho e descobrir que sua conta foi hackeada no Instagram. Isso só serve pra gente ter mais cuidado. Gente, não cliquem em qualquer link que qualquer um coloca, pensa antes de clicar, toma cuidado, não coloca seus dados pessoais em qualquer tipo de cadastro, aplicativo, sei lá. Cuidado também com tudo que vocês compartilham pelo celular, fotos, onde vocês guardam suas senhas também, tá? Cuidado com sorteios, prêmios, tá?, escreveu ela.

Quando recuperou a conta, avisou aos fãs:

Oi pessoal! VOLTEI! Levei um susto após sair do trabalho tarde ontem e descobrir que tinham acessado a minha conta aqui no Instagram e mudado todas as senhas. Sim, fui hackeada. Mas agora já está tudo bem. A minha conta do Instagram foi restabelecida, recuperei minha senha e tudo voltou ao normal. Peço desculpas a quem caiu nessa armadilha maldosa e acessou aos links, deixo aqui meu obrigada a todos que me ajudaram, que me preocuparam em me alertar do ocorrido com e-mails, mensagens e ligações. Beijo carinhoso.

No Twitter, Marina também falou que recebeu o apoio de Kéfera depois de ter ficado desesperada por ter visto que havia sido hackeada:

E um beijo pra fada mais sensata @Kefera que ficou no zap comigo me acalmando na madrugada enquanto eu entrava em parafuso!, finalizou.