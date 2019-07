Após ser flagrada com boné com inciais de Eduardo Costa, Antonia Fontenelle desabafa: - Todo mundo já me conhece, não preciso aparecer

17/07/2019 | 10:11



Que Antonia Fontenelle não leva desaforo para casa, ninguém pode negar. E agora a apresentadora se meteu em mais uma polêmica! Tudo começou na última terça-feira, dia 16, quando Leo Dias publicou um flagra de Fontenelle em seu Instagram, em que ela aparece em um aeroporto usando um boné com as iniciais de Eduardo Costa - cantor sertanejo com quem Antonia estaria tendo um affair. O colunista escreveu, na legenda do clique:

Recebi essa foto agora de um seguidor. Antônia no aeroporto de Confins, Minas Gerais. Detalhe que ela quer se disfarçar com um boné com as iniciais do Eduardo Costa. Piada! Quando afinal esse reme-reme vai virar namoro? Adoro o Eduardo, mas fica bem esperta com ele, hein, Antonia. Daqui a pouco esse boné nem vai caber mais em você.

Antonia logo respondeu a publicação dando uma baita bronca em Leo.

Tirou os últimos dias pra tentar me f***r. Apagar a porra dessa foto não adianta mais, aproveita então pra se inteirar da verdade e conserta a besteira que você fez de publicar notinha mentirosa dos meus oponentes. Vai trabalhar um pouco, acessa o diário oficial e fique por dentro da verdade. Você é jornalista formado, talentoso e em acensão, ou seja, você pode mais.

No entanto, Leo e Antonia são amigos há muitos anos, o que fez vários seguidores pensarem que na verdade a briga virtual havia sido forjada, e que a própria apresentadora teria mandado a foto para o colunista publicar. Ela, então, recorreu ao seu Instagram Stories para se defender das acusações. Fontenelle disse:

- Pra quem está comentando que eu possivelmente possa ter mandado aquela foto pro Leo Dias, mandar vocês tomarem no c* não vai adiantar, né? Aí eu resolvi seguir para um outro caminho e me colocar no lugar de vocês, e vocês têm razão, eu também pensaria a mesma coisa, afinal de contas o Leo é padrinho do meu filho, quando acontece alguma coisa eu defendo o Leo mesmo, então quem não acharia? Há muito tempo, quando resolvi conhecer melhor o Leo, a gente combinou o seguinte: nunca minta ao meu respeito, que isso eu não vou admitir. Agora mandaram uma foto pra ele e ele publicou. Eu liguei pra ele e perguntei: Que foto é essa? E ele ficou: Nossa, você tá pesada, Antonia? Nem depois de rica você consegue ficar leve, qual é o problema? Eu tô brincando. Então assim, é f**a, mas é o trabalho dele, eu estava lá sentada naquele lugar e mandaram a foto. Eu espero que quem tenha mandado esteja muito feliz nesse momento, com um furo importantíssimo na vida das pessoas.

Antonia finalizou, dizendo que não precisava ficar de armação com Leo Dias, pois já é famosa.

- Não preciso mandar foto pra ninguém, sabe por quê? Sou gostosa, todo mundo já me conhece, não preciso aparecer, sou rica e tem uma fila de homem me querendo e não é de hoje.

Eita! Será que a amizade entre os dois foi abalada?