Toyota adiciona mais airbags na linha 2020 de Hilux e SW4

Da Redação, com assessoria



17/07/2019 | 09:48

A Toyota reforçou a segurança da linha 2020 de Hilux e SW4. Agora, todas as versões cabine dupla da picape e todos os modelos do SUV passam a contar com airbags laterais e de cortina, que se juntam aos dois frontais e de joelho para o motorista, totalizando sete bolsas infláveis. A linha 2020 da Hilux conta com 12 versões disponíveis, com preços entre R$ 119.940 a 214.690. Já a SW4 possui seis versões que variam entre R$ 161.590 e 279.990.

Detalhes linha 2020 de Hilux e SW4

Além disso, as versões SR e Standard da Hilux recebem também controle de estabilidade (VSC), controle de tração (TRC) e assistente de partida em rampa (HAC), enquanto a versão SR a diesel também passa a contar com assistente de descida (DAC), equipamentos presentes somente nas versões topo de linha do modelo até então.

Outros dois novos itens de segurança de série também foram adicionados: as versões GR-S, SRX, SRV e SR, sejam elas diesel ou flex, ganharam travas de rodas, enquanto as versões GR-S, SRX e SRV ainda receberam trava do estepe, garantindo maior segurança contra furtos e roubos.

A nova central multimídia no painel da picape e do SUV médio é outra novidade. De série nas versões GR-S, SRX e SRV, ela tem tela de oito polegadas. Com capacidade de reconhecer dois toques simultâneos, o equipamento agora permite, por exemplo, que os ocupantes possam aplicar a função de zoom em imagens e informações do navegador, além de manusear barras de rolagem em listas de músicas e arquivos.

O equipamento também possui sistema de entretenimento de vídeo integrado ao painel com TV Digital, rádio, MP3 Player, câmera de ré com visualização na tela, conexão Bluetooth com microfone localizado no console do teto e entradas USB e AUX, que são compatíveis com os sistemas Android e iOS.

Preços e versões

Abaixo, confira os valores sugeridos de todas as versões.

Modelo Versão Preço público sugerido Hilux DSL GR-S Cabine Dupla 4×4 A/T R$ 214.690,00 SRX Cabine Dupla 4×4 R$ 205.590,00 SRV Cabine Dupla 4×4 R$ 187.890,00 SR Cabine dupla 4×4 R$ 169.940,00 Cabine Simples STD Power Pack 4×4 M/T R$ 149.705,00 Cabine Simples STD NARROW 4×4 R$ 147.205,00 Cabine simples STD 4×4 R$ 130.360,00 Chassi cabine simples 4×4 R$ 126.200,00 FFV SRV Cabine Dupla 4X4 A/T R$ 146.590,00 SRV Cabine simples 4X2 R$ 135.190,00 SR Cabine Simples 4X2 R$ 125.440,00 SR Cabine Simples 4X2 M/T R$ 119.940,00 SW4 DSL SRX Diamond 7L A/T R$ 279.990,00 SRX 7L R$ 268.890,00 SRX 5L R$ 262.590,00 FFV SRV 7L A/T R$ 191.240,00 SR 5L R$ 175.340,00 SR 5L M/T R$ 161.590,00

Carros 2020

Na galeria, veja outros modelos que já estão na linha 2020.

Foto: Divulgação BMW Série 4 Cabrio Sport Foto: Divulgação BMW Série 4 Cabrio Sport Foto: Divulgação BMW i8 Foto: Divulgação BMW i8 Foto: Divulgação Chevrolet Cobalt Foto: Divulgação Chevrolet Cobalt Foto: Divulgação Chevrolet S10 Foto: Divulgação Chevrolet S10 Foto: Divulgação Chevrolet Spin Foto: Divulgação Chevrolet Spin Foto: Divulgação Chevrolet Trailblazer Foto: Divulgação Chevrolet Trailblazer Foto: Divulgação Fiat Toro Foto: Divulgação Fiat Toro Foto: Divulgação Fiat Weekend Foto: Divulgação Fiat Weekend Foto: Divulgação Ford EcoSport Foto: Divulgação Ford EcoSport Foto: Divulgação Ford Ka Foto: Divulgação Ford Ka Foto: Divulgação Ford Ranger Foto: Divulgação Ford Ranger Foto: Divulgação Honda HR-V Foto: Divulgação Honda HR-V Foto: Divulgação Hyundai Azera Foto: Divulgação Hyundai Azera Foto: Divulgação Nissan Kicks Foto: Divulgação Nissan Kicks Foto: Divulgação Renault Logan Foto: Divulgação Renault Logan Foto: Divulgação Renault Sandero Foto: Divulgação Renault Sandero Foto: Divulgação VW Saveiro Foto: Divulgação VW Saveiro Foto: Divulgação VW Up Foto: Divulgação VW Up