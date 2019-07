10 dicas para planejar uma viagem nas férias de julho

Redação



17/07/2019 | 09:48

Julho é conhecido por ser o mês das férias escolares e uma boa época para realizar viagens. Segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT), os interesses culturais, naturais e gastronômicos são os principais motivos na hora de pensar em um roteiro, seja sozinho ou com a família.

Para viajantes que já possuem destino para visitar nesse período, a Voom, plataforma de reserva de voos compartilhados on demand, destacou abaixo dicas para aproveitar da melhor forma o período de descanso. Confira!

Dicas para planejar uma viagem

1 – Em viagens, curtas ou longas, é importante checar a previsão do tempo no local para saber o que levar. É possível encontrar diferentes apps disponíveis para essa função ou então buscar pela internet.

2 – Quem for viajar de carro pode aproveitar os apps para checar como está o trânsito nas principais rodovias, além de descobrir qual local mais próximo de você tem o melhor custo-benefício para abastecer o veículo.

3 – Depois de decidir qual será o destino, uma boa dica é usar algumas plataformas para checar quais são os melhores restaurantes, hotéis e bares na região.

4 – Já no caso das companhias aéreas, uma boa maneira de agilizar e ganhar tempo no aeroporto é realizar o check-in online antecipado pelo site ou app.

5 – Em caso de viagens de avião, certifique-se de levar um documento com foto para embarcar (passaporte ou RG, dependendo do caso). Consulte informações gerais para evitar transtornos com o excesso de bagagens e deixe a documentação de vacinas das crianças em um local fácil de ser encontrada.

6 – Para não correr o risco de perder os registros dos melhores momentos da viagem, não esqueça de levar adaptadores de tomadas e carregadores portáteis para notebooks, câmeras e celulares.

7 – Lembre-se de levar medicamentos para o uso básico ou um kit de primeiros socorros.

8 – Não fique à mercê de cartões. Alguns passeios podem exigir dinheiro físico. Nesse caso, é importante levar uma quantidade em caso de necessidade.

9 – Se a viagem for longa, não deixe de levar dispositivos para leitura de e-books, ou livros e revistas para se distrair. Em caso de passeios com crianças, uma boa opção é levar tablets e smartphones.

10 – Uma opção para quem deseja fugir do trânsito é agendar um voo de helicóptero até o aeroporto com algumas empresas especializadas, como a Voom, que realiza esse serviço.

Lugares para visitar em 2019

Para ajudar a optar pela programação das próximas férias, o jornal americano “New York Times” seleciona anualmente os 50 melhores lugares para visitar ao redor do planeta. Neste ano, Salvador, na Bahia, desponta como um dos principais destinos turísticos do ano. Confira a lista completa: