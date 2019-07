Instagram testa função que oculta número de curtidas em postagem

Sérgio Vinícius



17/07/2019 | 09:48

Hoje (17), o Instagram inicia um teste, no Brasil, que remove número total de curtidas em fotos e visualizações de vídeos no Feed e no Perfil. A ideia do app, de acordo com a empresa, é que que os seguidores se concentrem mais no conteúdo compartilhados, do que na quantidade de “likes” que recebem.

De acordo com o departamento de marketing da empresa, “não queremos que as pessoas sintam que estão em uma competição dentro do Instagram”. “Nossa expectativa é entender se uma mudança desse tipo poderia ajudar as pessoas a focar menos nas curtidas e mais em contar suas histórias.”

Nesse teste, somente o dono do perfil pode ver o número total de curtidas em suas publicações – mas esse número não aparecerá para as demais pessoas. Essa é uma extensão da experiência iniciada no Canadá em maio deste ano.

“Estamos muito animados com os resultados iniciais, mas ainda é preciso estudar ainda mais sobre como isso afeta a experiência do usuário na plataforma”. Veja, abaixo, como ficará o feed quando os testes iniciarem.

