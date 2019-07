17/07/2019 | 07:20



A partir do dia 20 de agosto, as noites de quinta-feira, na Globo, serão tomadas pela primeira temporada da série The Good Doctor. Ela entrará no lugar do programa Lady Night, de Tatá Werneck, e será exibida depois do The Voice Brasil.

Produção mostra a história do jovem médico Shaun Murphy (Freddie Highmore), que tem autismo e começa a trabalhar em um grande hospital.

Em meio à desconfiança dos colegas e pacientes, ele mostra sua habilidade em solucionar os mais complicados casos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.