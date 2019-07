Contrato com oficina também abrange veículos zero em Diadema

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



17/07/2019



Apesar de a Câmara de Diadema atribuir a renovação do contrato, na ordem de R$ 300 mil, para manutenção dos veículos da frota à necessidade de consertos de carros antigos que ainda existem na casa, o acordo prevê que os serviços sejam feitos em todos os 26 veículos pertencentes ao Legislativo. Desse total, porém, 21 são carros zero-quilômetro e possuem garantia total de três anos da fábrica.

O Diário mostrou na segunda-feira que a Câmara de Diadema aditou contrato com a oficina Auto Mecânica Fábio (Fábio Eduardo da Silva Mecânica ME), localizada na região central da cidade, dias depois de comprar os novos Volkswagen Voyages, por R$ 1,17 milhão, justamente sob o argumento de que os gastos com a manutenção da frota antiga estavam altos. A casa alegou que a existência de contrato desse tipo é determinação do TCE (Tribunal de Contas do Estado).

A corte confirmou que há essa recomendação, mas alertou para a falta da proporcionalidade. No caso de Diadema, o contrato cheio, foi renovado por causa de, em tese, apenas cinco veículos da frota antiga que ainda estão na casa.

A Câmara diademense alegou que apenas aumentou o prazo de vigência do contrato e que manteve o valor – o acordo original era de R$ 232 mil. “O orçamento deste ano para eventuais despesas com carros certamente será diferente”.