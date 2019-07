Produção de minério de ferro da BHP fica estável no 2º trimestre

16/07/2019 | 20:11



A BHP informou nesta quarta-feira (horário local) que sua produção de minério de ferro se manteve inalterada no segundo trimestre deste ano, na comparação anual, em 238 milhões de toneladas. Na comparação trimestral, houve avanço de 12%, a 63 milhões de toneladas.

Além disso, a mineradora reduziu sua projeção de produção de minério de ferro para todo o ano fiscal, de 270 para 265 milhões de toneladas, refletindo impactos do ciclone tropical Veronica. No entanto, foi mantida a perspectiva de produção de petróleo, cobre e carvão metalúrgico.

A maior mineradora do mundo em valor de mercado também espera arcar com US$ 260 milhões de dólares para desativar a barragem da Samarco, que rompeu na cidade brasileira de Brumadinho. Fonte: Dow Jones Newswires.