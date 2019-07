Um debate que ficou na história

Ademir Medici



17/07/2019 | 07:00



Foi há exatos 30 anos, uma segunda-feira à noite, 17 de julho de 1989, no ano seguinte à promulgação da chamada Constituição Cidadã. E o Diário estava lá, na Band, documentando o primeiro debate à Presidência da República pela TV, fruto da campanha das Diretas Já. Na mediação, Marília Gabriela. Ausentes: Fernando Collor (PRN) e Ulysses Guimarães (PMDB).

Oito presidenciáveis compareceram: Afonso Camargo (PTB), Aureliano Chaves (PFL), Leonel Brizola (PDT), Guilherme Afif Domingos (PL), Lula (PT), Mário Covas (PSDB), Paulo Maluf (PDS), Roberto Freire (PCB) e Ronaldo Caiado (PSD).

Claro, o debate pioneiro foi manchete do Diário no dia seguinte, 18 de julho de 1989: “Candidatos dão prioridade para o crescimento econômico”. Entre os repórteres do Diário que cobriram aquele momento histórico estavam Joaquim Alessi e Reinaldo Azevedo, com fotos de J. B. Ferreira.

Novos nomes apareceriam. E das eleições presidenciais de 15 de novembro de 1989 participariam 22 candidatos na 25ª eleição presidencial do Brasil.

Corais realizam o 12º encontro em São Bernardo

No próximo domingo, o Coral Bicchieri D’Oro, de São Bernardo, receberá três corais do Interior de São Paulo. Eles participarão do 12º Encontro de Corais de São Bernardo, este ano no Teatro Lauro Gomes, em Rudge Ramos.

Segundo Marco Antonio da Silva, o Quico, virão corais de Cordeirópolis, Jarinú e Salto, além do Bicchieri D’Oro e um coral infantil de São Bernardo.

São momentos musicais únicos, geralmente com casa lotada, sem cobrança de ingressos e que valorizam a música imigrante italiana. Memória, a cada dia, focalizará um dos corais participantes.

Diário há 30 anos

Sábado, 16 de julho de 1989 – ano 32, edição 7119



Prevenção – Entidades ecológicas se unem para evitar mortes na serra. As cachoeiras podem ser armadilhas. Reportagem: Nilton Hernandes.

Santo André – Área municipal da Marginal Guarará, no Jardim Ipanema, é invadida por 100 famílias.

Cultura & Lazer – Sobretudo, para varrer o frio. O grande casaco, que inspirou a composição dos tipos duros para o cinema, volta à cena na terra tropical, com adeptos fiéis no Grande ABC.

O técnico de basquete da Pirelli, Claudio Mortari, ensaiava sobriedade com seu sobretudo em Santo André.

Copa América – Brasil quer vingar a Copa de 1950 enfrentando o Uruguai, na final, no Maracanã.



Em 17 de julho de...

1919 – Epitácio Pessoa, presidente eleito do Brasil, viaja de volta ao País. Partiu de Nova York. As primeiras comunicações radiográficas de bordo do couraçado Idaho informam: “estamos com uns dias de viagem, correndo tudo da melhor forma”.

- Pela segunda vez no ano uma nuvem de gafanhotos passa sobre a cidade de Santos.



Internacional

- Do noticiário do Estadão: Berlim, 15 – O porto de Hamburgo começa a movimentar-se. Chegou hoje o primeiro navio desde que foi levantado o bloqueio. Esse navio é de nacionalidade holandesa.

- Do noticiário do Correio Paulistano: Viena, 16 – Os chefes comunistas anunciam que a república dos soviets será proclamada na Áustria dia 21.

1924 – Revolução em São Paulo, manchete do Estadão: ainda o bombardeio da cidade. Até ontem haviam sido sepultadas, nos Cemitérios da Consolação e do Araçá, 199 pessoas. O ruído da fuzilaria, para os lados do Ipiranga e Liberdade, foi ouvido quase ininterruptamente.

1959 – Diadema preparava-se para as primeiras eleições municipais do novo município e os dois primeiros candidatos a prefeito se apresentavam: Evandro Caiafa Esquivel e Lauro Michels.

1969 – Lua, meio caminho já andado...

1974 – Ribeirão Pires inicia a construção das marginais do Rio Ribeirão Pires, desde a Rua José Galo até a Rua Miguel Prisco.

- Volkswagen do Brasil efetua o embarque de 1.499 veículos a países da África e Oriente Médio.



Santos do Dia

- Aleixo. Século IV. Herdeiro de considerável fortuna, ele largou tudo e viveu como piedoso mendigo, repartindo com os pobres as esmolas que recebia.

- Marcelina

MÁRTIRES.

Padre Inácio de Azevedo e 39 outros padres jesuítas são martirizados por piratas franceses quando se dirigiam ao Brasil em 1570: venerados como os Quarenta Mártires do Brasil



Hoje

-> Dia da Proteção das Florestas

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 17 de julho:



- No Rio Grande do Sul, Bagé e Dona Francisca

- Na Bahia, Baixa Grande, Ibiassucê e Itaquara

- Na Paraíba, Cuité

- No Maranhão, Monção

- Em Minas Gerais, Sabará

- No Rio de Janeiro, Volta Redonda

Fonte: IBGE