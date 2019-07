Campos Neto participa de reuniões do Mercosul na Argentina amanhã

16/07/2019 | 19:15



O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de reuniões nesta quarta-feira, dia 17, em Santa Fé, na Argentina, onde ocorre o encontro de Ministros da Economia e Presidentes de Bancos Centrais do Mercosul e de Países Associados.

A primeira reunião ocorre das 9h00 às 11h00 (horário local). Das 12h30 às 13h30, Campos Neto participará da sessão plenária do encontro. Por fim, das 13h45 às 14h45, ele participará de almoço do evento. Todos os encontros são fechados à imprensa. Ainda nesta quarta-feira, Campos Neto voltará de Santa Fé para Brasília.

Em Cusco, no Peru, a diretora de Assuntos Internacionais do BC, Fernanda Nechio, participará das 20h00 às 21h00 (horário local) do coquetel por ocasião do "11th annual conference - The Changing Nature and Geography of the Global Financial System", promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em conjunto com o Banco Central de Reservas do Peru e o Reinventing Bretton Woods. O evento é fechado à imprensa.

Em Boston, nos EUA, o diretor de Política Econômica, Carlos Viana de Carvalho, participa durante o dia dos workshops Monetary Economics, The Economic Fluctuations and Growth Program, Capital Markets and the Economy, Macro Perspectives e Macroeconomics and Productivity, eventos do Summer Institute (SI) 2019, promovido pelo The National Bureau of Economic Research (NBER).

Em Brasília, a diretora de Administração, Carolina de Assis Barros, tem das 10h00 às 11h00 reunião com Altamir Lopes, diretor-presidente da Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus), para tratar de assuntos institucionais. O encontro ocorre na sede do BC.

Também em Brasília, o diretor de Organização do Sistema Financeiro, João Manoel Pinho de Mello, tem das 9h00 às 10h00 reunião com Adolfo Sachsida, secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, e Pedro Miranda, subsecretário de Política Microeconômica e Financiamento de Infraestrutura, sobre conjuntura econômica. O encontro ocorre na sede do BC.

Das 11h00 às 12h30, Mello terá reunião, solicitada pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), com Aparecida do Céu Ferreira Arriaga Santana, diretora, Daniel Lima, diretor-executivo, Deborah Kirschbaum, diretora, e Fábio Mentone, diretor. Eles tratarão de organização do sistema financeiro.