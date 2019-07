Saiba mais sobre Younes Bendjima, modelo flagrado com Bruna Marquezine e ex de Kourtney Kardashian

16/07/2019 | 18:10



Bruna Marquezine foi clicada deixando um restaurante em Hollywood, Califórnia, nos Estados Unidos, acompanhada do modelo Younes Bendjima, na segunda-feira, dia 15, e, além de ele ser o primeiro homem com quem ela é clicada após o término com Neymar, a notícia cresceu por conta da ex de Younes, que é muito famosa, ninguém menos que Kourtney Kardashian.

Younes tem 26 anos de idade, e, nascido na Argélia, ele cresceu em Nova York com o pai. Como sua mãe mora em Paris, ele se divide entre a França e os Estados Unidos. Ele é contratado de uma agência grande de modelos, e já trabalhou com as principais grifes de moda. Em outubro de 2016 ele começou seu namoro com Kourtney Kardashian, que durou dois anos.

Ele luta boxe desde pequeno, e, em uma entrevista, ele contou que decidiu abandonar o sonho de ser lutador profissional por dois motivos: primeiro porque seu pai considera a luta muito violenta, depois porque não se saiu tão bem nas poucas competições das quais participou, quando adolescente. Ele começou a carreira de modelo após um olheiro ir ao restaurante argelino de seu pai em Nova York, onde ele trabalhava meio período. Ele já desfilou para marcas como Ralph Lauren, Balmain, e Givenchy.

Bendjima ficou com fama de briguento, em março de 2018, após a divulgação, pelo TMZ de um vídeo em que ele bate muito no funcionário de uma boate. Ele estava acompanhado do rapper Drake e do jogador de basquete Odell Beckham Jr., que só ficaram assistindo à cena. Os três estão sendo processados por conta do ocorrido.