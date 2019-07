Cobiçado por Barcelona e PSG, zagueiro De Ligt acerta com a Juventus

16/07/2019 | 18:02



Jogador mais cobiçado nesta janela de transferências, o zagueiro Matthijs de Ligt foi confirmado como novo reforço da Juventus nesta terça-feira. O jogador de apenas 19 anos foi um dos destaques do Ajax na última temporada europeia, decisivo na conquista do título do Campeonato Holandês e da grande campanha da equipe na Liga dos Campeões, onde o time de Amsterdã alcançou a semifinal.

"Oi, Bianconeri como é chamada a torcida da Juventus, aqui quem fala é o Matthijs. Estou muito feliz por estar aqui", declarou De Ligt assim que desembarcou do avião, em Turim. O ex-capitão do Ajax será submetido aos exames físicos e médicos nesta quarta-feira. E, logo em seguida, deve assinar contrato por período ainda não definido.

Segundo a imprensa italiana, o vínculo deve ser de cinco anos. O valor pago pela Juventus pelo jogador, também estimado pelos jornais do país, é de 70 milhões de euros (cerca de R$ 295 milhões, podendo chegar a 75 milhões de euros, caso sejam alcançadas as metas estipuladas no futuro contrato.

Ao desembarcar em solo italiano, De Ligt encerrou um período de dez anos no Ajax, time que vinha defendendo desde as categorias de base. Ele atingiu projeção mundial nesta última temporada, em razão das grandes performances na defesa do time holandês, principalmente na Liga dos Campeões. Com De Ligt na zaga, o Ajaz eliminou rivais do peso de Real Madrid e Juventus, sua nova equipe.

No clube italiano, De Ligt pode se tornar o dono do segundo maior salário do time, com estimados 12 milhões de euros (R$ 50,5 milhões) por ano, ficando atrás somente do astro Cristiano Ronaldo. Mas estaria à frente de jogadores como Dybala, Pjanic e Icardi.

Um dos principais destaques da última temporada europeia, o zagueiro holandês virou alvo do Barcelona antes mesmo da queda do Ajax na Liga dos Campeões. Mas logo desistiu. O Paris Saint-Germain entrou na disputa, mas a Juventus intensificou esforços nas últimas semanas e confirmou o reforço nesta terça.