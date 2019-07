Sai trailer do live action de O Rei Leão com Timão e Pumba e internautas estão divididos

16/07/2019 | 17:10



A hora de cantar Hakuna Matata em frente às telonas do cinema está cada vez mais perto, pessoal! E para aumentar ainda mais nossas expectativas, chegou a hora de termos uma visão mais detalhada do que podemos esperar dos personagens Timão e Pumba no live action de O Rei Leão! Os estúdios Walt Disney divulgaram no YouTube um novo trechinho do filme, em que estes personagens aparecem falando pela primeira vez em português!

Na cena em questão, os dois personagens aparecem correndo pela savana e, então, acabam espantando os pássaros que estão em cima do protagonista Simba - que está desacordado. Apesar de a princípio Timão não conseguir identificar o que o herdeiro é, logo ele e Pumba entram em uma discussão para decidirem se vão ficar com ele ou não. Nem é preciso dizer o resultado dessa conversa, né?

Apesar de até agora os fãs terem ficado megaempolgados com as novidades a respeito do filme, a dublagem brasileira destes dois personagens dividiu os internautas. Enquanto uns amaram, outros foram só críticas:

Se vocês quiserem, vocês ainda tem dois dias para arrumarem a dublagem. Não está legal.

A dublagem está estranha, né?

Eu não gostei da dublagem, não! Preferi o legendado. Até o nome mudaram no final da cena. Mas vou ter que assistir em português por conta das músicas.

Meu Deus, isso está muito bom!!!

Perfeito demais!

Não vejo a hora de ver esse filme!