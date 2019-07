Do Dgabc.com.br



16/07/2019



O Sol voltará a aparecer no Grande ABC a partir da tarde desta quarta-feira, mas isso não significa que o calor está de volta.

As temperaturas continuam baixas, com mínima prevista de 8ºC na madrugada. Durante a tarde o Sol aparece entre nuvens e os termômetro avançam discretamente, com máxima de 17ºC.

Já a partir de quinta não há mais previsão de chuva e as temperaturas começarão a subir gradativamente.