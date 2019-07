'Patinho bonito' de Jorge Jesus, Arão elogia técnico do Fla: 'Traz coisas novas'

16/07/2019 | 16:37



Criticado por boa parte da torcida do Flamengo, o volante Willian Arão tem tentado mostrar muita garra e disposição em campo e isso parece dar certo com os treinadores do time. Foi assim com Abel Braga, que deixou o comando em maio, e agora com o português Jorge Jesus, que o defendeu no último domingo dizendo que é o "patinho bonito" para rebater o fato de ser o "patinho feio" para muitos rubro-negros.

O termo "patinho bonito" pegou o jogador de surpresa, mas Willian Arão disse não se importar com isso e fez elogios ao comandante em entrevista coletiva nesta terça-feira, antes do treino fechado do time no CT do Ninho do Urubu, que encerrou a preparação para a partida contra o Athletico-PR, nesta quarta, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

"Eu não sabia disso (risos). Fui almoçar e um amigo comentou. Não penso dessa forma. Ele tem pegado no meu pé, mas fala coisas boas também. Ele cobra a todos e eu tento assimilar. Ele pega forte com todo mundo, mas talvez tenha ficado mais evidente comigo. Ele traz coisas novas, um modo de ver diferente. Nós tentamos nos adaptar da melhor maneira possível. Ele fala bastante comigo", afirmou.

Com Jorge Jesus, Willian Arão foi recuado para uma função mais defensiva e agora tem a concorrência com o colombiano Cuéllar. "Não é novidade para mim. Joguei a carreira toda assim, comecei assim. Novidade são alguns movimentos. Nós temos um entendimento diferente. Tentamos executar o que ele quer para nos ajustarmos como equipe", explicou.

"Pressão (de substituir Cuéllar) que eu tenho é de fazer o meu melhor a cada jogo, fazer o que o time espera. Tento fazer o meu. Sou humano. Nem sempre vou jogar bem, cumprir todas as funções, como todo mundo. Se eu estou jogando, teoricamente o lugar é meu", completou.