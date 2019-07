Kristen Stewart é flagrada tomando sol de topless com a ex-namorada Stella Maxwell

16/07/2019 | 16:11



Kristen Stewart parece estar colando figurinha repetida em seu álbum! A atriz foi flagrada no último domingo, dia 14, acompanhada de sua ex-namorada, a modelo Stella Maxwell, enquanto aproveitava as férias de verão na Itália. Segundo o jornal Daily Mail, as duas estavam na companhia de amigos em um iate, navegando pela Costa Amalfitana.

O suposto casal estava em um momento bem íntimo quando tiraram as fotos. Ambas aproveitavam o sol, se bronzeando de topless. De acordo com a publicação, Kristen resolveu tirar um tempo de folga após encerrar as filmagens do remake de As Panteras. O jornal ainda disse que não parecia haver nenhum climão entre elas, já que estavam interagindo normalmente uma com a outra. A atriz e a modelo namoraram por dois anos e terminaram o seu relacionamento em outubro de 2018.

De lá para cá, parece que elas não estão mais tão separadas assim! Kristen e Stella estão sendo vistas juntas desde junho, quando foram clicadas após elas saírem de um mercado. Também já foram flagradas em diferentes situações pela cidade de Nova York, nos Estados Unidos, desde comendo em um restaurante até andando juntas no aeroporto.

Além da modelo, a atriz da saga Crepúsculo já teve diversos relacionamentos. Kristen namorou com a cantora St. Vincent, a música Soko e teve outras relações com mulheres. Porém, o namoro mais duradouro e mais lembrado dela é com o ator Robert Pattinson, com quem ficou de 2009 até 2013. No começo deste ano, ela estava com a stylist Sara Dinkin, mas pelo jeito ela resolveu voltar para os braços da ex.

Será que o romance de Kristen e Stella voltou com tudo mesmo?