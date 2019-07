Thais Fersoza compartilha momento fofo com os filhotes e Michel Teló e derrete seguidores

16/07/2019 | 16:11



O passeio de Thais Fersoza, Michel Teló e os pimpolhos do casal pela cidade do Rio de Janeiro está rendendo nas redes sociais! Na última segunda-feira, dia 15, por exemplo, a família resolveu dar uma outra voltinha por uma praia e a atriz aproveitou para compartilhar o momento com a foto acima em que aparece segurando a mão da pequena Melinda enquanto seu marido aparece de mãos dadas com Teodoro. Na legenda da publicação, ela declarou o seguinte:

Passeio na praia para curtir o fim de tarde... delicinha! Por do sol lindo! Meu grudinho e o grudinho do papai... risos. Que benção!

Nos comentários da postagem, o que não faltaram foram mensagens de carinho pela família. A atriz Vanessa Giácomo, por exemplo, compartilhou um montão de corações vermelhos. Já outros usuários se derreteram pelo momento mamãe e filhota, papai e filhote:

Quem aguenta pai e filho andando igualzinho?!

Dois chicletinhos muito fofos.

Aqui é o contrário! Menina grude do pai, menino grude meu, risos.

Já nos Stories, ela deu detalhes do que estava aprontando com sua família:

- Olha que delícia, um passeio para ver o por do sol. Que delícia, gente. Passear no fim de tarde, na praia, com solzinho. Gostoso.