Kéfera Buchmann esclarece caso de estagiária que tratava mal seus fãs: Se passava por mim

16/07/2019 | 16:11



Kéfera Buchmann se envolveu em uma confusão e tanto quando, por meio do Twitter, uma pessoa fez o relato de uma estagiária, a quem apenas chamou de K, que cuidava das redes sociais de Kéfera. Porém, aparentemente, essa pessoa se passava pela atriz e, inclusive, tratou mal os fãs dela.

Agora, por meio de textos postados em seu Twitter, Kéfera esclareceu o seu lado da situação. Ela começa dizendo o seguinte:

Eu entrei no Twitter em 2009 e criei o canal em 2010. A Karol me conheceu por causa do canal e criou a página Frases da Kéfera, fazendo postagens desde o final daquele ano. Era uma fã muito presente em todos os momentos e todas as postagens e assim nos aproximamos. Num determinado momento, ela estava passando por um momento delicado na vida pessoal, me contou, e em virtude disso, em 2015 a convidei para repostar conteúdos na minha Fanpage. Dessa maneira, eu conseguiria ajudá-la com o que ela estava precisando e ela me ajudaria a dar conta de cuidar do Twitter e Fanpage repostando os conteúdos que eu havia postado no YouTube e Instagram. Por duas razões: primeiro que ela já fazia diversas coisas por conta própria, como, por exemplo, administrar páginas de fã-clubes, e segundo, porque eu não estava dando conta de me dedicar direito a todas as redes e ficar horas por dia alimentando de diversas formas cada uma.

Em seguida, continua:

Eu era só uma pra cuidar de todas as redes sociais (produzir pro YouTube, editar, responder comentários por lá, as fotos no insta, SnapChat, depois veio Stories, DM no insta, twittar e responder tweets), ela iria me ajudar com REPOSTAGENS. Sempre cuidei de toda produção sozinha no início, inclusive demorei pra contratar o Ricardinho que era apenas o editor do canal. Antes, era eu quem gravava sozinha, editava, subia os vídeos e interagia com o público em todas as plataformas como disse acima. Quando a Karol começou o combinado era que ela apenas repostasse na Fanpage só o que eu já postava nas outras redes. Por conta própria, ela mesma decidiu responder às pessoas se passando por mim. Eu pedi para ela compartilhar comigo tudo antes de postar porque o objetivo principal era somente repostar o que eu postava. E desde então foi assim, ela tomava as atitudes que achava que deveria e eu só sabia depois que havia sido feito. Apesar disso, confiei, porque era ela quem estava monitorando a Fanpage até então e um grupo de fãs no Facebook. Só que eu e a minha equipe começamos a receber alguns pedidos de fãs que nos escreviam por e-mail ou me mandavam direct contando que tinham sido bloqueados ou mutados, sem entender o que teriam feito pra que isso ocorresse.

E diz:

Isso aconteceu algumas vezes e mais recentemente ela havia excluído uma pessoa da minha equipe, que cuidava da segurança da minha Fanpage, sem ao menos me consultar, nem consultar a minha empresária. Na sequência, recebemos novamente contato de fãs via e-mail questionando atitudes tomadas no Twitter. Meu time se reuniu e entendeu que não fazia mais sentido seguir dessa forma. Vocês estão acompanhando, descobrindo e/ou me contando várias histórias que ocorreram ao longo desses anos, algumas delas inclusive dei RT e fui falar diretamente com a pessoa por DM. Vários fã-clubes no Twitter foram desativados por causa de discussões que ela arranjava em meu nome, e eu só fiquei sabendo disso agora.

Kéfera ainda insiste que estava sabendo da situação:

Me lembro de vezes que pedi pra ela parar de responder as pessoas de maneira grosseira ou dar RT em conteúdos que eu não concordava. Eu entrava no Twitter e desfazia o RT ou apagava alguns tweets. Além de tudo isso, nas últimas semanas ela removeu sem autorização prévia o administrador da conta da Fanpage, que cuida da segurança daquela conta, e que é de minha confiança. Quando questionada, ela afirmou que o removeu por vontade própria mesmo já que ele não postava nada na página. Por essas e tantas outras, minha empresária decidiu que não dava mais pra ter alguém que monitorasse minhas contas agindo por conta própria. Não foi dessa forma o combinado há anos atrás. E, conforme esses últimos fatos, ela sabendo que dessa forma não seguiria mais no monitoramento de Twitter e Fanpage, ela publicou um texto num grupo onde tinham fãs no Facebook.

Por fim, conclui e ainda agradece aos fãs que entenderam a situação:

Agora, voltei eu mesma a postar no Twitter, interagindo sempre que possível. No momento estou de férias e gravando conteúdos para o IGTV, consequentemente com mais tempo livre pra ficar online e interagir com vocês. A Fanpage ainda não reativei. Quando ao Instagram, sempre fui eu quem cuidei e respondi todos os comentários e directs e por lá estarei sempre que possível também. Esse grupo que menciono no texto eu não tenho acesso e virou uma página de hate. Os que gostam de mim e permanecem comigo, podem me acompanhar no Twitter ou no insta, pois não tenho acesso a nenhum outro grupo, tá bem? Obrigada aos que entenderam todo o ocorrido e não desistiram de mim ao longo desses anos, muito menos agora.