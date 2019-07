Seedorf é demitido do cargo de técnico de Camarões após decepção na Copa Africana

16/07/2019 | 15:29



A seleção de Camarões começou a Copa Africana de Nações, que está em disputa no Egito, com o rótulo de grande favorito por defender o título conquistado na última edição, em 2017, e por ter jogadores de destaque no futebol internacional em seu elenco. Mas o time decepcionou na competição ao ser eliminado nas oitavas de final pela Nigéria e isso custou caro à comissão técnica. Menos de um ano depois de assumir o cargo, o ex-meia holandês Clarence Seedorf foi demitido nesta terça-feira.

O anúncio foi feito pela Federação Camaronesa de Futebol (Fecafoot, na sigla em francês), em seu site oficial, em um comunicado no qual também revela a saída do auxiliar técnico Patrick Kluivert, ex-atacante com passagens de destaque na seleção nacional e em alguns grandes clubes europeus.

Pouco antes do anúncio oficial, o ministro dos Esportes e Educação Física de Camarões, Narcisse Mouelle Kombi, afirmou em um programa de televisão que Seedorf não continuaria no cargo de técnico da seleção. "Não é apto para o trabalho. Sua continuidade me parece, como a muitos camaroneses, problemática", afirmou o político.

Em agosto do ano passado, Seedorf substituiu o belga Hugo Broos, que liderou a equipe na campanha do título da Copa das Nações Africanas em 2017, mas não conseguiu levar a seleção local ao Mundial da Rússia em 2018 - a Nigéria levou a vaga do grupo, que tinha ainda a Argélia. Alexandre Belinga estava no posto de interino desde o fracasso nas Eliminatórias.

O ex-jogador de Ajax, Real Madrid, Milan e Botafogo tem experiência também como técnico em três times: Milan, Shenzhen (da China) e La Coruña - onde amargou o rebaixamento à segunda divisão espanhola na temporada 2017/2018.

Kluivert comandou a seleção de Curaçao entre 2015 e 2016 e depois passou pelas categorias de base do Ajax e teve um cargo de direção no Paris Saint-Germain até assumir o posto de auxiliar de Seedorf em Camarões.