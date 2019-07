Titãs, Marcelo Nova e Daniel vão se apresentar no aniversário de São Caetano

Do Dgabc.com.br



16/07/2019 | 15:06



No dia 28 de julho São Caetano completa 142 anos e a prefeitura divulgou a programação dos festejos, que vai contar com inaugurações, apresentações, carreata, festival, sessão solene, culto, missa, bolo e a tradicional festa italiana, que acontece em todos os fins de semana de agosto. Shows com a banda Titãs e com os cantores Marcelo Nova e Daniel, nos dias 26, 27 e 28, respectivamente, são os destaques da agenda.

Confira a programação completa:

17/7, às 17h30 - Evento de prestação de contas do governo e lançamento da Revista São Caetano em Movimento, no Teatro Paulo Machado de Carvalho;



18/7, às 11h - Inauguração da base SOS Cidadão 156 na Praça Mauá;



19/7, às 20h - Abertura do Festival de Inverno da Fundação das Artes – Show de Sá & Guarabira, no Parque Espaço Cerâmica Tom Jobim;



20/7, às 9h30 - Inauguração do Pesqueiro Municipal, na Estrada das Lágrimas, 320;



20/7, às 10h30 - Reinauguração da UBS Ivanhoé Espósito, na Rua Flórida, 295, no Bairro Barcelona;



21/7, às 10h - Entrega da Medalha Di Thiene, no Salão Nobre da Câmara Municipal. No mesmo dia e horário acontecerá a carreata de São Cristóvão, com saída da Paróquia São Caetano, no Bairro da Fundação, e chegada na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Bairro São José;



24/7, às 19h30 - Lançamento da Revista Raízes e Posse do Conprescs, ambos no Teatro Santos Dumont;



25/7, às 19h - Sessão Solene dos 142 anos de São Caetano do Sul, na Câmara Municipal;



26/7, às 19h30 - Culto de Aniversário na Igreja Batista Shalom, na Rua Justino Paixão, 337.



26/7, às 20h - Show de Aniversário, com Titãs, no Espaço Verde Chico Mendes;



26, 27 e 28/7 – Encontro Anual de Carros Antigos, com Festival de Food Trucks - Espaço Verde Chico Mendes;



27/7, às 9h - Inverno Solidário do Fundo Social de solidariedade, no Ginásio Poliesportivo Milton Feijão;





27/7, às 20h - Show de Aniversário, com Marcelo Nova, no Espaço Verde Chico Mendes;



28/7, às 10h - Missa e bolo de Aniversário da Cidade, no Bairro da Fundação;



28/7, às 20h - Show de Aniversário com Daniel, no Espaço Verde Chico Mendes;



29 e 30/7 - Governo em Movimento, no Bairro da Fundação;

03/8, às 10h30 - Inauguração do Bosque do Povo, na Estrada das Lágrimas, 320.



3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25/8 - 27ª Festa Italiana de São Caetano do Sul, no Bairro da Fundação.