Maia aproveita semana para debater pauta da Câmara no 2º semestre com deputados

16/07/2019 | 15:07



O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), está realizando uma série de reuniões informais com deputados ao longo dessa semana para debater a pauta do segundo semestre da Câmara.

Ele recebeu deputados do seu partido ontem e hoje, algumas lideranças do Centrão. Nas conversas, projetos que devem ser prioridade no próximo semestre, além do segundo turno da reforma da Previdência.

Segundo fontes, o licenciamento ambiental é um dos temas que deve entrar na pauta da Câmara em agosto. O plano é que a autonomia do Banco Central e a reforma regimental sejam debatidas em setembro.

A reforma tributária, por sua vez, tem sido alvo de polêmicas. Apesar de Maia encabeçar o projeto de Baleia Rossi (MDB-SP), há um certo atrito com o Senado que tenta emplacar o texto do ex-deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), em busca de protagonismo.