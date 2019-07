Especial de Whindersson Nunes na Netflix, 'Adulto' ganha teaser e data de estreia

16/07/2019 | 14:56



A Netflix anunciou a data de estreia do novo especial de comédia de Whindersson Nunes, Adulto: 15 de agosto, uma quinta-feira.

"A Netflix perdeu e sou eu que decido: Whindersson Nunes - Adulto estreia em 15 de agosto!", anunciou o youtuber e humorista em seu Twitter na tarde desta terça-feira, 16.

A plataforma também divulgou uma breve sinopse do programa: "Whindersson Nunes lança Adulto, seu primeiro especial de comédia em parceria com a Netflix! Ao longo do stand-up, Whindersson relembra suas origens e fatos curiosos de sua vida, sempre fazendo graça com situações curiosas e inusitadas do dia a dia."

Foi divulgado também um teaser com um trecho do especial, que foi gravado em 2018, em que Whindersson conta diversas piadas. Confira abaixo: