‘A Culpa é do Cabral’ poderá ser vista ao vivo

Miriam Gimenes



17/07/2019 | 07:57



A nova temporada de A Culpa é do Cabral, feita pelo Canal Comedy Central, está prestes a voltar ao ar. E quem quiser assisti-la ao vivo terá a oportunidade: já estão à venda os ingressos para acompanhar a gravação.

Os humoristas Fabiano Cambota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago Ventura gravarão programa nos dias 4, 5, 6 e 7 de agosto, em diversos horários, no Teatro Gazeta (Avenida Paulista, 900), em São Paulo. Ao todo, serão 13 episódios, com a duração de uma hora cada, em que eles brincam com os costumes e situações que são características dos brasileiros.

Os ingressos custam R$ 70 (R$ 35 meia) e podem ser comprados no site www.ingressorapido.com.br.