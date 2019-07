Após dizer que quer passar o rodo, Luana Piovani comenta em foto íntima de apresentador: Que tal nós dois

16/07/2019 | 14:11



Luana Piovani mostrou que é uma mulher decidida e empoderada! Nas redes sociais, a apresentadora comentou em uma foto íntima de Ruben Rua, seu colega no programa Like Me, no ar na TV de Portugal, e deixou uma mensagem para lá de sugestiva. A abordagem de Luana, inclusive, vem pouco tempo depois dela ter declarado que quer passar o rodo agora que está solteira.

Que tal nós dois..., escreveu a artista, citando a música Banho de Espuma, da cantora Rita Lee.

Plásticas

No programa Luana É De Lua, a apresentadora ainda falou sobre as plásticas que já fez, além de ter dito que não é tem problema nenhum em admitir quais procedimentos cirúrgicos já realizou.

- Eu fui no meu cirurgião plástico colocar a minha prótese de silicone porque eu vi o peito da minha amiga. E eu sou grata a ela por ter me mostrado os peitos e não fingir que nunca botou. Qual a vergonha de dizer que fez isso ou fez aquilo, né? Eu, por exemplo, faço botox, mas peço para não congelar tudo, porque eu sou atriz. Então, ele diminui as minhas expressões, mas eu tenho todas elas aqui.

Sincera, Luana também falou que é muito difícil recorrer a esses procedimentos e esconder das outras pessoas.

- Você olha pra pessoa e sabe que ela fez botox, preenchimento... Eu estou trabalhando há 25 anos, então eu conheço essas pessoas há 25 anos. Não adianta você falar que não mexeu no nariz porque eu conheço seu nariz. Mas tudo bem, eu já entendi que sua escolha é fingir que é perfeitinha. Mas acho legal a gente falar sobre isso, porque humaniza, dá um alívio.