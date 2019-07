Reservas do Corinthians empatam jogo-treino contra o Juventus por 1 a 1

16/07/2019 | 13:48



O Corinthians empatou por 1 a 1 o jogo-treino contra o Juventus, nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava, em São Paulo. O técnico Fábio Carille colocou os reservas em campo, que saíram perdendo, mas buscaram o empate no segundo tempo.

O time alvinegro começou em campo com Walter; Michel Macedo, Bruno Méndez, Henrique e Carlos Augusto; Gabriel, Matheus Jesus e Régis; Matheus Vital, Everaldo e Boselli. Com essa formação, a equipe visitante, que disputa a Série A-2 do Campeonato Paulista, terminou na frente.

No final do primeiro tempo, Henrique escorregou dentro da área e permitiu que Ortigoza aproveitasse cruzamento da esquerda e mandasse para as redes. O destaque do Corinthians foi o retorno do atacante Everaldo e do lateral-direito Michel Macedo. Os jogadores ficaram de fora dos últimos quatro jogos da equipe. A baixa ficou por conta de Gustavo e Ramiro, que já deixaram o departamento médico e aprimoram a parte física.

Na segunda etapa, Fábio Carille escalou o Corinthians com: Caique; Bruno Méndez, João Victor, Henrique e Carlos Augusto; Renê Junior, Matheus Jesus e Jadson; Janderson, Araos e Boselli.

O empate veio no final da partida. Araos avançou pela esquerda e rolou para Matheus Jesus bater cruzado dentro da área. Enquanto os reservas estiveram em campo, os titulares fizeram trabalho regenerativo na academia. O goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner ganharam um dia a mais de folga e se reapresentam nesta quarta-feira.

O Corinthians ocupa a oitava colocação no Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, e volta a campo neste domingo, quando enfrentará o Flamengo, às 16 horas, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 11.ª rodada. O time rubro-negro está em terceiro lugar, com 20 pontos, e vem embalado após goleada por 6 a 1 sobre o Goiás, no Rio de Janeiro.