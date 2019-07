Dois anos após polêmica, Netflix decide alterar cena de suicídio em 13 Reasons Why

16/07/2019 | 13:10



Você já assistiu a série 13 Reasons Why? A trama da Netflix, que tem Selena Gomez como produtora executiva, estreou em 2017 e dividiu o público nas redes sociais. Enquanto uma parte achou o seriado importante por ele falar mais abertamente sobre bullying, doenças psicológicas e mais, outros criticaram a abordagem desses temas, já que a primeira temporada teve uma cena de suicídio explícita que poderia ter uma influência negativa para algumas pessoas. Agora, dois anos após toda essa polêmica, a Netflix decidiu absorver as críticas a alterar a cena da morte de Hannah na série.

No Twitter, o serviço de streaming afirmou que conversou com um especialista para tomar essa decisão.

Nós ouvimos de muitas pessoas jovens que 13 Reasons Why as encorajou a começar conversas sobre assuntos difíceis como depressão e suicídio, e procurar ajuda - muitas vezes pela primeira vez. Enquanto nos preparamos para lançar a 3ª temporada neste verão [inverno no Brasil], nós pensamos sobre o debate ainda em andamento sobre a série. Então com a recomendação de médicos especialistas, incluindo a Dra. Christine Moutier, Chefe Médica da Fundação Americana de Prevenção ao Suicídio, nós decidimos com o criador Brian Yorkey e com os produtores de 13 Reasons Why editar a cena em que Hannah tira a sua própria vida na 1ª temporada.

Entretanto, a medida também causou controversa. Muitos criticaram a decisão tardia da Netflix e pediram para que a série fosse cancelada, enquanto outros reconheceram e agradeceram a postura da empresa. E aí, de que lado você está?

Se você conhece alguém que esteja passando por dificuldades emocionais e/ou psicológicas e que precise de ajuda, sendo um suicida em potencial ou não, ligue para o número 188. É o contato do CVV (Centro de Valorização à Vida), que possui voluntários capacitados 24 horas por dia à disposição. A ligação é gratuita para todo o Brasil.