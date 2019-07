Outono em Kissimmee: veja a programação de Halloween e as principais novidades

Redação



16/07/2019 | 12:48

A temporada de sustos nos Estados Unidos atrai turistas do mundo inteiro. Para quem quer curtir alguns dias com muita diversão, o outono em Kissimmee, na Flórida, pode ser uma ótima opção.

Halloween no outono em Kissimmee

Muitos doces e travessuras aguardam o viajante na Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party, que acontece em algumas noites entre 16 de agosto e 1º de novembro. Durante o evento, com ingressos comprados à parte, o Magic Kingdom se transforma em uma maravilhosa celebração com diversões assustadoras, incluindo decoração de Halloween, fogos de artifício, desfile e encontros com personagens da Disney.

Os pesadelos dominam a Universal’s Halloween Horror Nights, em algumas noites entre 6 de setembro e 2 de novembro. Este ano, será possível conhecer 10 labirintos, incluindo as novas casas mal-assombradas de Stranger Things e Nightingales: Blood Pit. As noites do terror também terão cinco zonas assustadoras e entretenimento ao vivo.

Nos finais de semana de 22 de setembro a 28 de outubro, será possível curtir o Halloween com toda a família no SeaWorld Orlando’s Halloween Spooktacular. Durante este evento, que acontece durante o dia, é possível conhecer amigos favoritos de toda a Vila Sésamo e criaturas marinhas.

Para brincadeiras amistosas de Halloween, o ideal é ir ao Legoland Florida Resort, no Brick or Treat, e escolher as noites de 5 a 27 de outubro. Este evento apresenta entretenimento, lugares para tirar fotos com Legos e a famosa trilha Brick-or-Treat onde as crianças poderão encher suas bolsas com guloseimas.

Na época do Halloween vale a pena usar trajes especiais para uma festa no Gaylord Palms Resort and Convention Center, durante o Goblins & Giggles Getaway Weekends. Em alguns finais de semana selecionados de outubro, o resort oferecerá muita diversão para toda a família com festas especiais de Dia das Bruxas.

A atração Mortem Manor em Old Town, fica aberta durante todo o ano, e tem uma casa assombrada com o Last Ride – um simulador de enterro. Essa experiência coloca os hóspedes em um caixão e os fecha na escuridão total enquanto ouvem e sentem o terror de serem enterrados vivos.

Outras atrações

O outono ainda traz outros eventos bacanas. Vale a pena se deliciar com criações culinárias de mais de 30 mercados globais de alimentos e bebidas no 24º Epcot International Food & Wine Festival. A festa acontece de 29 de agosto a 23 de novembro, com seminários, eventos de degustações e refeições deliciosas.

Na Oktoberfest em Celebration Town Center, nos dias 18 a 19 de outubro, é possível desfrutar de uma queda de folhas noturnas, à beira do lago com música ao vivo.

Quem busca atividades para toda a família pode visitar o Partin Ranch Corn Maze, no Condado de Osceola. O local tem labirintos de milho, passeios de carroça e feno, uma tirolesa infantil, animais da fazenda e comida típicas.