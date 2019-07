Huawei lança concurso de fotografia e dá prêmio de 20 mil dólares

Da Redação, com assessoria



16/07/2019 | 12:48

Para estimular os brasileiros a soltarem a criatividade na hora de registrar imagens, a Huawei abriu para seus usuários no País a oportunidade de participar da premiação anual de fotografia HUAWEI NEXT-IMAGE 2019. As inscrições vão até o dia 31 de julho e os vencedores serão anunciados no dia 9 de setembro. O prêmio é de 20 mil dólares.

Dividido em seis categorias conceituais, em sua terceira edição, a premiação já conta com 10 mil trabalhos latinoamericanos inscritos. Todas as inscrições devem ser feitas usando fotos ou vídeos capturados em smartphones da Huawei, sem limite de data de captação ou modelo de aparelho utilizado no momento.

As categorias

As seis categorias do Prêmio NEXT-IMAGE 2019 são: #EmotionTag, que expressa emoções instantâneas por meio da fotografia; Olá, vida!, para compartilhar a emoção ou inspiração nas experiências cotidianas; Rostos, na qual os participantes podem ousar com a identidade e o poder do retrato; Explorando às distâncias, para descobrir novos lugares usando os novos recursos da câmera do smartphone; A vida agora, com histórias contadas em formato de vídeo em menos de 30 segundos; e, por fim, Storyboard, uma série de 9 fotos que desenvolvam uma narrativa significativa ou curiosa.

Os participantes concorrem a prêmios que incluem quantias em dinheiro – 20 mil dólares para o vencedor do “Grande Prêmio” e 6 mil dólares para os vencedores por categoria. Cada um dos autores dos 50 trabalhos que mais se destacarem no concurso, incluindo os vencedores por categoria e do “Grande Prêmio”, também receberão um exemplar do recém-lançado HUAWEI P30 Pro.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga