FMI aceita pedido de renúncia de Christine Lagarde

16/07/2019 | 12:31



Pouco após Christine Lagarde, indicada à presidência do Banco Central Europeu (BCE), informar em comunicado que submeteu seu pedido de renúncia do cargo de diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), o órgão divulgou comunicado em que informa que aceitou a solicitação. A renúncia vale a partir de 12 de setembro e David Lipton permanece como diretor-gerente interino.

"Gostaríamos de expressar nossa maior gratidão por tudo o que a diretora-gerente fez pela instituição. Sob sua orientação, o Fundo ajudou com sucesso seus membros a navegar em um conjunto complexo e sem precedentes de desafios, incluindo o impacto da crise financeira global e seus tremores secundários", afirmou o FMI em comunicado.

O FMI também anunciou que comunicará "prontamente" o processo de seleção do próximo diretor-gerente da instituição.